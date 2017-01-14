Юганские полицейские спасли мужчину из горящего автомобиля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.01.2017 13:55

Накануне в адрес руководства ОМВД России по г. Нефтеюганску поступила благодарность от местного жителя.

Мужчина в письме благодарит сотрудников ДПС Нефтеюганска за профессиональные действия. Так, старший лейтенант полиции Константин Слинкин и сержант полиции Владимир Билоус, находясь на службе в ночь с 1 на 2 января 2017 года, прибыв на вызов о возгорании, вытащили данного гражданин из горящего автомобиля.

«Мужчина подчеркивает, что своими грамотными действиями сотрудники полиции спасли ему жизнь», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.