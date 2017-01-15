Страховые компании могут обязать выплачивать штрафы владельцам полисов ОСАГО за некачественный ремонт автомобилей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.01.2017 09:56

Соответствующие поправки внесены в закон ко второму чтению в Госдуме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

На данный момент некачественный ремонт оплачивается лишь по договорам КАСКО.

«Идея в том, что если человек по истечении 35 суток получит автомобиль и у него будут доказанные через экспертов претензии к страховщику, то он отправляет транспортное средство на повторный ремонт, который оплатит страховщик. Он же оплатит некоторые пени и штрафы, аналогичные с КАСКО», - рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По его словам, с такой инициативой выступили правозащитники и автовладельцы, сообщает «Автоньюс».