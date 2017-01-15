Хоккеист из Сургута выиграл бронзу на молодёжном чемпионате мира в Канаде

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.01.2017 11:18

Соревнования, в которых принял участие Кирилл Беляев, проходили в городах Монреаль и Торонто.

Фото: ru.ela.mobi

В престижном туре сборная России дошла до полуфинала, где встретилась с командой из США. В серии буллитов американцы забили на одну шайбу больше. Игра завершилась со счётом 3:4. После российская команда соперничала с хоккеистами из Швеции. Нашей сборной в дополнительные минуты удалось одержать победу в борьбе за бронзу, сообщает ugra-news.

Кирилл Беляев не впервые призывается в ряды сборной. В 2015 году он стал участником юношеского Чемпионата мира. Юноша начинал свой путь в сургутской спортивной школе «Нефтяник». Сейчас он строит свою карьеру в Ханты-Мансийске, играет за команду «Мамонты Югры».