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Золотой Запорожец из Сургута попал в список самых необычных авто на Drom.ru

16.01.2017 09:12

Редакция Всероссийского автомобильного портала составила список самых примечательных машин из базы объявлений сайта. 

Фото:   news.drom.ru

Ханты-Мансийский автономный округ удивил Запорожцем 1967 г.в, окрашенным в золотой цвет. Хозяин машины описывает ее кратко: «кожаный салон, две запаски. Отличное состояние».

Однако внешность этого ЗАЗ-965 говорит сама себя. 50-летний автомобиль полностью выкрашен в золотой цвет, салон перетянут заново, но руль, приборную панель и даже советские номера владелец решил оставить аутентичными. Восстановленную легенду продают в Сургуте за 300 000 руб.

В список необычных авто Drom.ru также попали уникальные самособранные автомобили, редкие ретро и нестандартные тюнинг-проекты со всей России. Например, ОКА-кабриолет из Кабардино-Балкарии и Москвич на гусеничном ходу из Перми.

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