НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15-летние подростки в Сургуте угнали «десятку»

15.01.2017 11:41

Полицейские раскрыли ранее зарегистрированную кражу автомашины, которая произошла в конце ноября 2016 года. Тогда неизвестные, находясь на одной из автостоянок города, похитили автомашину «ВАЗ 2110» стоимостью порядка 60 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 15-летние подростки. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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