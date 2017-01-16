Сургутские полицейские проверяют любителей выпить и «распустить руки»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 09:53

В рамках профилактического мероприятия они посещают горожан, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и состоящих на профучете. С такими сургутянами проводят беседы и оказывают юридические консультации.

По итогам акции было выявлено 24 преступления, совершенных в быту. Это побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений. По данным фактам в настоящее время проводятся проверки. За 10 дней на профилактический учет поставлено 110 сургутян.