«Лифан» въехал в «КамАЗ» в Октябрьском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 10:57

Столкновение с попутным транспортом допустил 48-летний мужчина. Авария произошла в 19:35 на 64 километре автодороги «Нягань – Талинка». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, его 53-летний пассажир скончался на месте.

Фото: saroblnews.ru

Всего за прошедшие дни на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 23 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 6657 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 72 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 25 – за отказ от медицинского освидетельствования, 9 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 81 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.