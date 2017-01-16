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Две девочки, пострадавшие в ДТП под Ханты-Мансийском, отправлены в Москву спецбортом МЧС

16.01.2017 11:36

Их перевезли в Российскую детскую клиническую больницу, где начнётся этап реабилитации. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

По словам старшего врача оперативной группы Игоря Якиревича, перед отправкой детей специалисты провели консилиум. Транспортировка стала возможной благодаря общим усилиям работников ведущих учреждений Минздрава и местных врачей. Игорь Якиревич подчеркнул, что дети отправились в Москву в сопровождении родителей.

«Все силы медицинского сообщества должны быть направлены на то, чтобы эти дети стали полноценными гражданами, вернулись к обычной детской жизни», - говорится в сообщении пресс-службы окружного МЧС.

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