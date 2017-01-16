НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Участник шоу «Танцы на ТНТ» дал мастер-класс для жителей югорской столицы

16.01.2017 12:02

 Мастер-класс по относительно новым для Ханты-Мансийска танцевальным стилям — Vogue и Jazz Funk —  состоялся в хореографическом зале Ледового дворца спорта. 

Фото: ugramegasport.ru

Популярность данных танцевальных жанров в России стремительно растет, а вот в Сибири эти направления только зарождаются. Первоооткрывателем Vogue и Jazz Funk в Ханты-Мансийске стал популярный танцор и участник телевизионного шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Клименко.

Визит новосибирского хореографа вызвал большой ажиотаж: организаторам удалось вместить всех желающих, коих набралось больше 50 человек.

В обстановке, располагающей к общению и танцам, Виталий не только обучил основным движениям стилей Vogue и Jazz Funk, но и провел небольшой ликбез, рассказав о происхождении, основных течениях и тонкостях данных танцевальных жанров.

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