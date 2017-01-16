Железнодорожный вокзал Сургута вошёл в топ самых необычных в России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 12:20

Подборку составлял туристический сервис «Туту.ру». Кстати, похожий вокзал находится в Павлодаре, сообщает Лента.ру.

Фото: nv86.ru

Всего в список вошли 16 железнодорожных вокзалов, а Сургут заслужил свое место в нем за необычный модернистский стиль, авторы даже назвали его своеобразным амфитеатром.

Сургутский объект отличился исключительной масштабной мозаикой. На здании с одной стороны находятся четыре фигуры, которые символизируют «музы» северного края: Тайгу, Воду, Энергию и Нефть. А с другой – мозаика на тему освоения Севера. Внутри вокзала можно увидеть мозаичное панно с картой города, украшенной изображениями буровых вышек, геологов и лесных обитателей.

Напомним, в ноябре прошлого года жители Сургута определились с видом ж/д вокзала после реконструкции. Был выбран вариант с белыми панелями, на которых будут размещены национальные узоры ханты. В этом году начнутся строительные работы. Они продлятся около двух-трёх лет.