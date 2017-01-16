Бортовые номера маломерных судов будут изменены

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 12:52

С 1 января 2017 года каждому зарегистрированному судну присваивается идентификационный номер.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Он формируется из одиннадцати знаков: буквенный код, порядковый номер и буквенно-цифровой код, определяющий принадлежность органа регистрации к субъекту России. Пример: АА 0001 RUS 86.

По данным пресс-службы регионального МЧС, номер наносится контрастным цветом на обоих бортах судна. К нему предъявляются особые требования: середина идентификационного знака должна находиться на расстоянии ¼ длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина 100 мм, а толщина линии шрифта – 15-20 мм.

Если нанести номер в силу конструктивных особенностей транспорта нельзя, то в разделах «Особые отметки» судового билета делается соответствующая запись.