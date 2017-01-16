НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в здании военного комиссариата Сургута искали взрывное устройство

16.01.2017 13:45

 Всех посетителей и сотрудников эвакуировали – это больше 50 человек. 

Сообщение о бомбе было анонимным. Причём, поступил звонок не в полицию, а в Единую дежурно-диспетчерскую службу Югры, которая круглые сутки принимает информацию о различных ЧП.

Взрывных устройств в здании специалисты не обнаружили. Военкомат возобновил работу. Сейчас устанавливается личность лжеминера. В самом военном комиссариате Сургута давать какие-либо комментарии по телефону не стали. Напомним, наказание за такие шутки исчисляется штрафом в шесть нолей.

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