Больше 400 жителей Сургутского района сдали отпечатки пальцев в 2016 году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 14:11

47 человек подали заявление для прохождения данной процедуры через Единый портал госуслуг.

Дактилоскопирование проводится бесплатно и только по желанию граждан, говорят в полиции. На пальцы и ладони наносится специальная краска, а потом рука прикладывается к бланку. После процедуры выдается справка. Занесенные в базу отпечатки пальцев позволяют установить личность при порче или утере документов, несчастных случаях, авиационных и железнодорожных катастрофах и т.д.

По вопросам дактилоскопической регистрации можно обратиться в территориальные органы внутренних дел, либо через сайт gosuslugi.ru.