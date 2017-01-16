НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Больше 400 жителей Сургутского района сдали отпечатки пальцев в 2016 году

16.01.2017 14:11

47 человек подали заявление для прохождения данной процедуры через Единый  портал госуслуг. 

Дактилоскопирование проводится бесплатно и только по желанию граждан, говорят в полиции. На пальцы и ладони наносится специальная краска, а потом рука прикладывается к бланку. После процедуры выдается справка. Занесенные в базу отпечатки пальцев позволяют установить личность при порче или утере документов, несчастных случаях, авиационных и железнодорожных катастрофах и т.д.

По вопросам дактилоскопической регистрации можно обратиться в территориальные органы внутренних дел, либо через сайт gosuslugi.ru.

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