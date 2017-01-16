НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте накануне завершились соревнования по ушу

16.01.2017 15:41

 Участие в них приняли сургутские и нижневартовские спортсмены. 

В Сургуте китайское боевое искусство появилось еще в восьмидесятых. Это один из самых красивых видов спорта. Чтобы мастерски выполнять технически сложные прыжки, акробатические элементы и управляться с разными видами оружия, требуются годы тренировок.

Отметим, победители окружных соревнований по традиционному ушу, которые будут представлять Югру на первенстве Уральского Федерального округа, станут известны в ближайшее время. 

 

 

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