В Сургуте накануне завершились соревнования по ушу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 15:41

Участие в них приняли сургутские и нижневартовские спортсмены.

В Сургуте китайское боевое искусство появилось еще в восьмидесятых. Это один из самых красивых видов спорта. Чтобы мастерски выполнять технически сложные прыжки, акробатические элементы и управляться с разными видами оружия, требуются годы тренировок.

Отметим, победители окружных соревнований по традиционному ушу, которые будут представлять Югру на первенстве Уральского Федерального округа, станут известны в ближайшее время.