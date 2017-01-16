НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В стенах лянторского отделения центра «Апрель» завершился один их самых молодых фестивалей детского фольклора

16.01.2017 15:52

Начиналось всё, по словам организаторов, с маленького конкурса внутри класса. 

Поближе познакомиться с интереснейшей областью языкознания взялись ученики 6 класса пятой лянторской школы. Из теоретической исследовательской работы Полины Макаровой вырос целый фестиваль детского фольклора. Сначала программу «обкатали» в родных школьных стенах, а потом и «в люди вышли». Гостей принимали воспитанники Центра помощи семье и детям «Апрель». 

 

 

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