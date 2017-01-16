НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Порядка 460 человек отравились алкоголем в 2016 году

16.01.2017 16:14

Это почти на сотню больше, чем за весь 2015-ый. 

По данным окружного Роспотребнадзора, летальным исходом обернулись отравления для 112 человек - это 24% случаев. Данная цифра почти не меняется из года в год.  

К отравлениям приводит употребление  спиртного, при производстве которого используются непищевые спирты, утверждают специалисты. Суррогаты алкоголя — в основном технические жидкости, содержащие, ацетон, дихлорэтан, метиловый спирт, этиленгликоль. Последние два – наиболее опасны для человека. Метиловый спирт ни по цвету, ни по запаху, ни по вкусу не отличается от этилового, поэтому предотвратить употребление этого яда невозможно одним только «исследованием» в домашних условиях.

Роспотребнадзор Югры напоминает, что нельзя принимать внутрь любые заменители алкоголя, неизвестные спирты и жидкости. Иначе тяжелых отравлений и печальных последствий не избежать. 

 

 

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