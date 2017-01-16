В 2017 году почти в половине поездов дальнего следования появится беспроводной Интернет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 17:07

За Wi-Fi российским пассажирам придется заплатить ориентировочно 100-200 рублей в зависимости от продолжительности поездки, пишут «Известия». Проект по доступу к Сети реализует «Федеральная пассажирская компания».

Фото: ria56.ru

В этом году должны пройти тендеры по определению подрядчиков. Одним из претендентов является компания «Туту.ТВ». По словам ее руководителя Владимира Горгадзе, планируется, что при подключении к Сети пользователь попадет на специальный сайт, где можно выбрать фильм, музыку, заказать еду из вагона-ресторана. Весь контент загрузят на сервер поезда, что должно обеспечить высокие скорости передачи данных.

Стоит отметить, что на сегодняшний день по России ежедневно курсируют порядка 500 дальних поездов. Их количество меняется в зависимости от времени года. Сейчас Wi-Fi доступен только пассажирам «Сапсана» и еще нескольких фирменных составов.