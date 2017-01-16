Сургутянин лишился 15 000 рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 18:28

Инцидент произошел накануне Старого Нового года.

Утром 13 января в полицию Усть-Ишимского района обратился житель Сургута. Он рассказал, что вместе с напарником приехал на север Омской области, чтобы купить у местных жителей клюкву и орехи. Мужчины сняли номер в гостинице, а утром потерпевший проснулся один и обнаружил пропажу 15 000 рублей. Как оказалось, напарник похитил деньги своего знакомого и отправился в гости. При этом часть средств он успел потратить.

Злоумышленника задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.