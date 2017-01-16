В Сургутском районе начался приём заявок на участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 19:19

Участие в нем могут принять студенты, школьники, представители общественных организаций и объединений, а также педагогические работники и аспиранты.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» главной целью ставит пропаганду принципов формирования правового государства; привлечение молодёжи к государственному управлению; создание условий для подготовки политических лидеров и специалистов в области правового регулирования; привлечения талантливой молодёжи к сотрудничеству с Государственной Думой.

Работы принимаются до 1 апреля 2017 года по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .Подробная информация по телефону: 529-034.