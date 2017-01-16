Сургутянин избил своего собутыльника чайником до смерти

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 16.01.2017 19:30
50-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
Фото: time56.ru
Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, 8 января 2017 года обвиняемый выпивал на даче в СОТ «Рябинушка» у своего 65-летнего знакомого. Когда между собутыльниками произошла ссора, обвиняемый нанес в область головы потерпевшего множество ударов подручными средствами: чайником и деревянным поленом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.
«Обвиняемый не признает свою вину, пытаясь убедить следствие в том, что в ходе произошедшего конфликта он всего лишь оборонялся от действий потерпевшего, вместе с тем обстановка на месте преступления и количество ударов, нанесенных по голове потерпевшего опровергают данные показания», - говорится в сообщении ведомства.
Сургутянин заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.