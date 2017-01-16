Сургутянин избил своего собутыльника чайником до смерти

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 19:30

50-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Фото: time56.ru

Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, 8 января 2017 года обвиняемый выпивал на даче в СОТ «Рябинушка» у своего 65-летнего знакомого. Когда между собутыльниками произошла ссора, обвиняемый нанес в область головы потерпевшего множество ударов подручными средствами: чайником и деревянным поленом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

«Обвиняемый не признает свою вину, пытаясь убедить следствие в том, что в ходе произошедшего конфликта он всего лишь оборонялся от действий потерпевшего, вместе с тем обстановка на месте преступления и количество ударов, нанесенных по голове потерпевшего опровергают данные показания», - говорится в сообщении ведомства.

Сургутянин заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.