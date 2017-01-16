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Вадим Шувалов обещал сохранить мозаику на здании сургутского ж\д вокзала

16.01.2017 20:11

Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях. 

Фото: twitter.com\ShuvalovSurgut

Поводом послужил список самых необычных железнодорожных вокзалов, который составлен туристическим сервисом «Туту.ру». Сургутский объект не слишком нравится местным жителям, и уже не первый год идут разговоры о его полной реконструкции. Планируется, что она начнется в 2017 году, после чего у вокзала появится дополнительный этаж и фасад нового дизайна.

«Хоть жители и не считают наш вокзал красивым, это не помешало ему войти в список самых необычных вокзалов России. Хочу успокоить общественность по поводу мозаик и фигур вокзала: мы приложим максимум усилий для их сохранения в ходе грядущей реконструкции», - написал Вадим Шувалов.

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