Нынешняя неделя принесет югорчанам сразу восемь спортивных событий

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 08:48

Только в Сургуте состоятся несколько мероприятий.

Фото: megairk.ru

Нефтеюганск с 18 по 22 января примет региональные соревнования по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003-2004 г.р., девушек 2005-2006 г.р.

18 и 19 января будет дан старт Первенству округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р., в зачет XII Спартакиады учащихся Югры и Первенству округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р. Юные любители лыжных гонок будут соревноваться на трассе лыжной базы МБУ ДО «СДЮСШОР» («Долина ручьев»). Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут отобраны на всероссийский этап соревнований.

Сургут станет местом проведения Открытого зимнего чемпионата и первенства округа по стрельбе из лука во всех возрастных категориях. С19 по 23 января 60 лучников из трех субъектов России: Пермского края, Тюменской области и Югры выявят сильнейших. Также в самом крупном городе региона с 19 по 23 января пройдут Чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному ориентированию (зимняя программа). Планируется, что в соревнованиях примет участие более 150 спортсменов.

Завершится спортивная неделя в Сургуте. С 21 по 23 января здесь пройдут Открытый чемпионат округа по каратэ от 18 лет и старше и Региональный турнир по каратэ среди юношей и девушек 16-17 лет, победители которого пройдут отбор на VIII летнюю Спартакиаду учащихся России.