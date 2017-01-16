29-летний житель Советского тратил деньги с банковских карт своих знакомых

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.01.2017 21:04

По всем фактам Следствием возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что в ноябре 2016 года 29-летний житель Советского употреблял спиртное со своими знакомыми. Он получил в свое пользование банковскую карту, а также сведения о пин-коде к ней. После совершения покупки, банковскую карту мужчина оставил у себя. В последующем снял с нее 6300 рублей, которые потратил на свои нужды. 1 января текущего года произошла похожая ситуация. Этот же злоумышленник снова взял у знакомых банковскую карту с номером пин-кода. Он снял 10 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

По одной из статей мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.