НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29-летний житель Советского тратил деньги с банковских карт своих знакомых

16.01.2017 21:04

По всем фактам Следствием возбуждены уголовные дела. 

Сообщается, что в ноябре 2016 года 29-летний житель Советского употреблял спиртное со своими знакомыми. Он  получил в свое пользование банковскую карту, а также сведения о пин-коде к ней. После совершения покупки, банковскую карту мужчина оставил у себя. В последующем снял с нее 6300 рублей, которые потратил на свои нужды. 1 января текущего года произошла похожая ситуация. Этот же злоумышленник снова взял у знакомых банковскую карту с номером пин-кода. Он снял 10 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

По одной из статей мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

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