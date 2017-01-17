Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 10:15

В 2017 году он будет проводиться по новым номинациям: «Так ведется на Руси – семья всегда должна расти», «Отец – основа крепкой семьи», «Семейная экотрадиция», «Здоровая семья – сильная Югра».

Цели конкурса – пропаганда семейных ценностей и традиций, распространение положительного опыта семейного воспитания, выявление и поддержка творчески активных семей, создание условий для реализации творческого потенциала семей.

Как сообщили в департаменте социального развития Югры, заявки будут приниматься с 1 по 10 марта 2017 года. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте Депсоцразвития Югры (http://www.depsr.admhmao.ru/), раздел «Конкурсы», подраздел «Конкурс «Семья – основа государства» и на тематическом портале «Перспективное детство Югры» (http://pdugra.ru/), раздел «Демографическая и семейная политика», подраздел «Конкурсы и мероприятия».