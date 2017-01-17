Автоледи вчера днем вылетела в кювет на трассе «Юг»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 11:06

В 15:40 на 27 километре автодороги 52-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Тиида», не справилась с управлением. Ее машину занесло и выбросило с трассы в кювет. В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель и его пассажиры 20 и 15 лет.

Фото: 86.mvd.ru

В Ханты-Мансийске в 07:20 31-летний водитель, управляя «Шевроле Лачетти», двигаясь по ул. Объездная в направлении ул. Ледовая, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Фольцваген» под управлением 53-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы водитель «Шевроле» и 5-летний пассажир «Фольцвагена».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2350 нарушений правил дорожного движения. Задержано 25 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.