Из Нижневартовска в Красноярск открылись прямые рейсы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 11:36

Авиарейс «Иркутск – Красноярск – Нижневартовск» запустила авиакомпания «Ангара» 15 января.

Рейс будет выполняться на самолётах Ан-148-100 по средам и воскресеньям. Время прилёта из Иркутска в Красноярск – 9:10, время вылета из Красноярска в Нижневартовск – 10:45 местного времени, - передаёт пресс-служба международного аэропорта «Емельяново».

Прямых авиарейсов в Нижневартовск из Красноярска не было больше года. Стоимость билета без учёта сборов составит 5800 рублей. Время в пути составит менее 2 часов.