В России возбуждено первое уголовное дело по статье о недоносительстве

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 12:37

Она появилась после принятия "пакета Яровой".

Фото: yug.uralinform.ru

Жителя Чечни подозревают в сокрытии планов знакомого уехать в Сирию и присоединиться в террористам. Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. По ст.205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) мужчине грозит лишение свободы на год.

Стоит напомнить, что "пакет Яровой" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Кроме новой статьи в УК, появилась и обязанность провайдеров хранить данные пользователей от полугода до трех лет и предоставлять их по требованию правоохранителей.

Владельцы же интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения, по требованию ФСБ должны сдавать ключи шифрования.