НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчан просят поддержать детскую Декларацию

17.01.2017 12:52

Юные инспекторы движения призвали пешеходов, водителей и руководителей администрации Нягани присоединиться к идеям документа, принятого в рамках шестого Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 

На пешеходных переходах, расположенных возле образовательных организаций города, юные помощники через микрофон обращались к горожанам с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Прохожие и водители с удовольствием знакомились с детской Декларацией и, в знак своего согласия, подписывались на большом распечатанном листе.

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