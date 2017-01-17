Югорчан просят поддержать детскую Декларацию

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 12:52

Юные инспекторы движения призвали пешеходов, водителей и руководителей администрации Нягани присоединиться к идеям документа, принятого в рамках шестого Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».

На пешеходных переходах, расположенных возле образовательных организаций города, юные помощники через микрофон обращались к горожанам с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Прохожие и водители с удовольствием знакомились с детской Декларацией и, в знак своего согласия, подписывались на большом распечатанном листе.