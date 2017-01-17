НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прокуратура Югры пресекла продажу огнестрельного оружия

17.01.2017 13:03

В Кондинском районе прокуратура выявила сайты в интернете с информацией о незаконной продаже огнестрельного оружия.

На этих порталах размещена информация, содержащая предложения о приобретении боевого огнестрельного оружия. Причем, ознакомиться с содержанием страниц и прейскурантом мог любой интернет-пользователь. Между тем, подобного рода информация запрещена в России. Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании размещенной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. По итогу решением суда заявление прокурора удовлетворено в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

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