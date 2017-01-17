Мошенники обманули жителя Нижневартовска на 16 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 13:40

Сотрудники местной полиции проводят проверку по данному факту.

Фото: 86.mvd.ru

Как сообщил потерпевший, накануне ему позвонили работники службы безопасности одного из банков. Они сказали, что с его карточки производится списание денег и ее надо срочно заблокировать, а для этого необходимо оформить смс-сообщение с кодом подтверждения с указанием личных данных. Мужчина произвел требуемые операции - после чего с его счета были сняты 16.000 рублей.

Позже оказалось, что работники банка никакого отношения к подобным звонкам не имели.

В связи с увеличением количества мошеннических деяний со стороны неизвестных лиц, сотрудники полиции в очередной раз предупреждают югорчан о проявлении бдительности и напоминают о том, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам свои личные данные.