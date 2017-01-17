НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пропавший полтора года назад в Югре Ми-8 не найден из-за отсутствия техники

17.01.2017 14:22

Росавиация и МЧС до сих пор не могут установить точное место крушения вертолета с медиками на борту. Об этом ТАСС сообщил замруководителя Уральского следственного управления на транспорте Роман Кашин. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

По его словам, воздушное судно пропало в труднопроходимой местности. Глубина реки (где мог рухнуть вертолет) - примерно 26-28 метров, течения сильные, и даже водолазы не могут достигнуть дна.

«Были предприняты титанические попытки поиска, в результате которых часть тел пассажиров и экипажа найдена, часть не обнаружена». Кашин добавил, что вопрос о возобновлении поисков решает Росавиация.

Вертолет Ми-8 пропал 3 июля 2015 года по пути из Нижневартовска в Сургут. Во время полета погода ухудшилась, борт пропал с радаров. На данный момент найдены тела трех человек. В начале августа 2015 г. поиски были приостановлены из-за повышения уровня воды.

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