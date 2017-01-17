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Новый начальник сургутского ГИБДД намерен бороться с колейностью на городских дорогах

17.01.2017 15:43

Об этом он заявил накануне. 

По словам Юрия Бажина, сейчас в городе осталось 23 опасных участка, где есть колея. На устранение дефектов ГИБДД выдала представления владельцам дорог. Информация также передана в прокуратуру.

Напомним, назначение Юрия Бажина произошло 19 декабря 2016 года. До этого, с 2014 года, он возглавлял Госавтоинспекцию Нефтеюганска. Предшественник Бажина – Евгений Духовников, который ранее руководил отделом ГИБДД Сургута с приставкой врио, назначен его заместителем.

 

 

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