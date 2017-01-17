НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре стартовала прививочная кампания против вирусного заболевания печени

17.01.2017 15:55

От гепатита B планируют привить 3,5 тысячи жителей округа.

Для рядового гражданина прививка от гепатита В делится на три этапа: укол сейчас, потом, через месяц, и последний раз – через полгода. И можно считать, что от этой инфекции человек защищен до конца жизни.

Медики утверждают, что от гепатита В следовало бы привиться всем людям от 18 до 55 лет, а не только тем, кто входит в группу риска. Впрочем, вакцинацию легко переносят даже новорождённые, говорят специалисты.

 

 

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