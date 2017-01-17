НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Шведский телеканал SVT готовит документальный фильм о национальной деревне Русскинская

17.01.2017 16:14

 Рассказали журналистам и о сохранении традиций проведения праздников День оленевода и охотника, День обласа. 

Что касается сохранения родного диалекта, то, например, в школе Русскинской, помимо уроков в программе, издается журнал – теперь уже на трех языках: русском, хантыйском и английском. В Центре национальной Культуры, где побывали шведские гости, работают кружки: подрастающему поколению мастерицы передают навыки рукоделия, обучают молодежь национальным песням и танцам.

Большая научная работа по исследованию культуры и быта ханты ведется в Музее природы и Человека в Русскинской. 

 

 

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