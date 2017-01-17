НОВОСТИ «СЕВЕРА»

ГИБДД Сургутского района подвела итоги работы за 2016 год

17.01.2017 16:31

Статистика оставляет желать лучшего.

Скорость, выезд на «встречку», обгон не в то время - не в том месте – это главные «враги» горе-водителей. Кстати, пьяные на дорогах тоже не редкость. Один такой случай произошел в Рождество. Автолюбитель из Федоровского ехал в сторону Сургута в алкогольном опьянении, да еще и на краденой машине. Трагедии удалось избежать благодаря бдительному водителю,  проезжавшему мимо.

Всего же, по данным районного ведомства, в прошлом году совершено больше 230 аварий. В них 50 человек погибло, 324 получили травмы.  Это больше, чем годом ранее.  

 

 

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