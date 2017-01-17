НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В рамках Года здоровья в Югре запустят два спортивных комплекса

17.01.2017 17:43

 Об этом стало известно во время совещания, которое провела губернатор Наталья Комарова. 

Фото: admhmao.ru

Один из объектов расположен в Сургуте – он включает в себя 50-метровый бассейн. Сургутяне давно ждут этот комплекс, с ним связаны планы по развитию различных видов спорта, подчеркнула глава региона. По словам представителя подрядной организации, на объекте осталось выполнить отделочные работы.

Еще один долгожданный объект – физкультурно-спортивный комплекс в Югорске. Плановый ввод его в эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года. Общая готовность комплекса составляет 86%. Эксперты говорят, что сдача объекта может произойти раньше.

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