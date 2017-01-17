НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Обряд омовения в этом году можно будет совершить почти в 50 купелях по всей Югре

17.01.2017 19:50

Вблизи объектов религиозного культа будут дежурить экипажи ДПС. 

Маршруты патрулирования также будут приближены к местам массового скопления граждан. С 18 января Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа перейдет на усиленный вариант несения службы.  Дополнительные наряды ведомства будут работать вплоть до окончания массовых купаний, то есть до полуночи 19 января. Югорчан, которые собираются принять участие в крещенских мероприятиях, просят помнить о мерах безопасности. 

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