Обряд омовения в этом году можно будет совершить в 53 купелях по всей Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.01.2017 19:50

При этом больше всего таких мест будет в Нефтеюганском и Нижневартовском районах – по 8 иорданей. В Сургутском районе семь купелей, в Кондинском – шесть. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие порядка 50 000 югорчан.

В местах, где ожидается наибольшее число купающихся, будут специальные палатки, в которых можно будет переодеться и согреться. Круглосуточно будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники, представители администраций и общественники – всего более 700 человек.

С 18 января Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа перешла на усиленный вариант несения службы. Дополнительные наряды ведомства будут работать вплоть до окончания массовых купаний, то есть до полуночи 19 января. Югорчан, которые собираются принять участие в крещенских мероприятиях, просят помнить о мерах безопасности.