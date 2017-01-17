НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Обряд омовения в этом году можно будет совершить в 53 купелях по всей Югре

17.01.2017 19:50

 При этом больше всего таких мест будет в Нефтеюганском и Нижневартовском районах – по 8 иорданей. В Сургутском районе семь купелей, в Кондинском – шесть. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие порядка 50 000 югорчан.

В местах, где ожидается наибольшее число купающихся, будут специальные палатки, в которых можно будет переодеться и согреться. Круглосуточно будут  дежурить спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники, представители администраций и общественники – всего более 700 человек.

С 18 января Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа перешла на усиленный вариант несения службы.  Дополнительные наряды ведомства будут работать вплоть до окончания массовых купаний, то есть до полуночи 19 января. Югорчан, которые собираются принять участие в крещенских мероприятиях, просят помнить о мерах безопасности.

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