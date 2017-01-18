НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Государственной библиотеке Югры состоялась презентация книги Альбины Глухих «Судьба журналиста»

18.01.2017 08:28

 Книга посвящена 85-летию газеты «Новости Югры» и представляет собой воспоминания старейшего журналиста редакции, а также её коллег. 

Альбина Глухих посвятила газете более 50 лет жизни, и когда главный редактор Владимир Меркушев предложил ей написать книгу к юбилею печатного издания, она с радостью согласилась и завершила работу над ней всего за 2 месяца.

Представитель департамента общественных и внешних связей Югры Ольга Санталова напомнила участникам встречи о том, как много интересных, краеведческих публикаций подготовила талантливая югорская журналистка. Не случайно она  была удостоена высокого звания «Легенда журналистики Югры». Альбины Глухих в составе рабочей группы сегодня работает над проектом об истории края «Многовековая Югра».

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