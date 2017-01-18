Курирующий спорт замглавы Нефтеюганска уволился после крупного ДТП в ХМАО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 09:10

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: 86.mchs.gov.ru

«По факту ДТП прокуратура проводит проверку, в ходе которой уже выявлены нарушения, в том числе и в деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска. Уже к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица, в том числе председатель комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска. Заместитель главы администрации города, курирующий вопросы спорта, уволился до рассмотрения представления» , - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что перевозка учеников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» к месту проведения открытого чемпионата автономного округа по спортивной акробатике в Ханты-Мансийск планировалась маршрутным транспортом, не предусматривалась возможность организованной перевозки групп детей по договору фрахтования.

По данным окружной прокуратуры, были выявлены нарушения правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением правительства. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сообщается, что органами государственной власти внесены изменения в нормативные документы, регламентирующие вопросы организации спортивных соревнований, а также организованной перевозки групп детей автобусами. Профильными департаментами автономного округа ужесточен контроль в указанной сфере.

ДТП произошло 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и автобус, следовавший из Ханты-Мансийска. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе 10 детей.