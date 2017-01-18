Минтруд пообещал рост зарплат россиянам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 11:06

Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава ведомства Максим Топилин. Он убежден, что рост реальных и номинальных зарплат по итогам 2016 года будет увеличен.

«Мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — считает Топилин. Он также уверен, что реализация указов президента по повышению заработной платы бюджетников тоже сыграет свою роль.

«Для этого предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти», — уверен министр, слова которого приводит «Газета.Ru». Топилин отметил, что в правительстве не ожидают изменения ситуации по безработицы в стране, так как предпосылок для роста нет.