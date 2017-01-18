Югорчанка Дарья Виролайнен стала лидером общего зачета кубка IBU

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 11:18

Спортсменка центра спортивной подготовки сборных команд Югры в этом сезоне выступает во втором по значимости турнире в мировом биатлоне.

С 25 октября она приступила к соревнованиям в кубке IBU, и сейчас, после пятого этапа, возглавляет турнирную таблицу. У нашей землячки на счету 350 очков, следом за ней еще одна россиянка Анна Никулина, она отстает на пять очков.

Женская сборная в этом сезоне на этапах кубка IBU показывает хорошие результаты. Так на последней индивидуальной гонке, которая проходила 14 января в Италии, весь пьедестал почета заняли наши соотечественницы. Дарья Виролайнен приехала к финишу второй, а еще одна югорчанка Светлана Слепцова третьей.