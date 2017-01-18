НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За сутки в Югре произошло семь пожаров

18.01.2017 11:42

В результате чего повреждены 5 строений и 2 транспортных средства. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Обошлось без погибших и пострадавших, говорят в пресс-службе регионального МЧС. Так, в Сургуте в 18 часов 17 января произошел пожар в жилом доме. Он был ликвидирован спустя 10 минут. К тушению пожара от МЧС привлекались 5 единиц  техники, 14 человек личного состава.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 7 раз за сутки, спасен 1 человек. 

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