За сутки в Югре произошло семь пожаров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 11:42

В результате чего повреждены 5 строений и 2 транспортных средства.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Обошлось без погибших и пострадавших, говорят в пресс-службе регионального МЧС. Так, в Сургуте в 18 часов 17 января произошел пожар в жилом доме. Он был ликвидирован спустя 10 минут. К тушению пожара от МЧС привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 7 раз за сутки, спасен 1 человек.