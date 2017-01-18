Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 12:47

К концу 2016 года Почта России установила 150 систем, из них 50 в регионах.

Фото: pochta.ru

В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей. Конкретно на Урале в течение 2017 года электронная очередь заработает еще более чем в 100 отделениях.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.

При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.