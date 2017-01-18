НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре снова запретили проводить массовые мероприятия в помещениях

18.01.2017 13:39

Поводом послужил уровень заболеваемости, который на прошлой неделе достиг эпидемических значений. 

Фото: novostey.com

По данным пресс-службы окружного Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 23%. К медикам уже обратились больше 10 700 югорчан. Госпитализированы почти 340 человек. Диагноз «грипп» подтвержден у 167 пациентов. Больше всего заболевших в Сургуте, Югорске, Урае и Пыть-Яхе.

Главный санитарный врач округа ввела запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, на посещение больных родственниками в стационарах, отменила кабинетную систему в школах. Также муниципалитеты могут  вводить внеочередные или дополнительные каникулы для школьников.

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