НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Один из автосалонов Сургута пришлось эвакуировать из-за жучка, прикреплённого мужем-ревнивцем к автомобилю жены

18.01.2017 13:50

Сотрудник салона во время технического осмотра заметил подозрительный предмет, прикреплённый к днищу машины. Прибывшие на место полицейские и сапёры решили экстренно эвакуировать здание, пишет Live. 

Выяснилось, что житель Сургута каждое утро прикреплял скотчем обмотанный в пакет телефон к днищу машины своей жены. Включённая на мобильном устройстве система GPS-навигации позволяла ревнивцу следить за передвижениями супруги в течение всего дня. Оба супруга были направлены в полицию для дачи показаний.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран