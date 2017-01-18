Один из автосалонов Сургута пришлось эвакуировать из-за жучка, прикреплённого мужем-ревнивцем к автомобилю жены

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 13:50

Сотрудник салона во время технического осмотра заметил подозрительный предмет, прикреплённый к днищу машины. Прибывшие на место полицейские и сапёры решили экстренно эвакуировать здание, пишет Live.

Выяснилось, что житель Сургута каждое утро прикреплял скотчем обмотанный в пакет телефон к днищу машины своей жены. Включённая на мобильном устройстве система GPS-навигации позволяла ревнивцу следить за передвижениями супруги в течение всего дня. Оба супруга были направлены в полицию для дачи показаний.