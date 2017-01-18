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В Сургуте с 21 января начнет действовать временный маршрут № 42 «м-н Москва — городское кладбище»

18.01.2017 14:23

В пресс-службе администрации отметили, что его решено запустить после многократных обращений горожан. 

Автобус будет «ходить» только раз в месяц: 21 января, 18 февраля, 18 марта, 22 апреля, 4 ноября, 16 декабря 2017 года. Отправление от остановочного пункта «магазин «Москва» в 10.00, 12.00, 14.00, с городского кладбища – в 11.00, 13.00, 15.00.

Транспорт проследует через улицы Геологическая, Энергетиков, Аэрофлотская, в обратном направлении – через проспекты Пролетарский и Комсомольский. 

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