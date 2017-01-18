Сегодня ночью в Югорске водитель насмерть сбил пешехода

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 14:06

Около часа ночи 34-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», совершил наезд на 42-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: dtp56.ru

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 8 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2340 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 19 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.