За погибших под Ханты-Мансийском детей накажут чиновников и полицейских

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 14:43

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры округа, которая озвучила предварительные итоги проверки крупного ДТП.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Страшная авария произошла 4 декабря. Детская сборная по акробатике возвращалась с соревнований, когда автобус попал в аварию. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей, более 20 пострадали. Возбуждены уголовные дела по фактам «нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и за «халатность. Все дела соединены в одно производство.

В ведомстве добавили, что перевозка учеников спортшколы олимпийского резерва «Сибиряк» Нефтеюганска осуществлялась с грубыми нарушениями, без договора фрахтования и без уведомления Госавтоинспекции. В итоге, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Замглавы администрации города, курирующий вопросы спорта, уволился.

Выяснилось также, что собственник автобуса, попавшего в аварию, не имел разрешения на организацию пассажирских перевозок по междугородним маршрутам. Полученный им доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 2,5 миллиона рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Нарушения выявлены и в работе сотрудников ГИБДД. Ранее водителя автобуса неоднократно штрафовали за выход на линию с неисправностями. При этом владельца транспорта ни разу не привлекали к ответственности. Также у водителя не проверялось разрешение на междугородние перевозки. Прокуратура внесла представление начальнику окружного УМВД, которое сейчас находится на рассмотрении.

Проверка также подтвердила, что водитель грузовика, попавшего в аварию, был лишен прав в июне 2016 года в Башкортостане. Материалы проверки направлены в прокуратуру республики. Начальнику УМВД России по Уфе внесено представление, а региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).