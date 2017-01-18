Накануне в Тюмени состоялось официальное открытие аэропорта «Рощино» после реконструкции

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.01.2017 15:36

На открытие объекта прилетели главы Югры и Ямала – Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин.

Наталья Комарова в свою очередь подчеркнула, что воздушную гавань ремонтировали с 2012 года на средства, выделенные из бюджета Тюменской области и Ямала. Вместе с этим она пообещала, что в ближайшее время реконструкция будет проведена в здании аэровокзала Сургута.

Площадь аэровокзала увеличилась в четыре раза. Были расширены зоны ожидания, пограничного и таможенного контроля, увеличено количество стоек регистрации, организована отдельная трансферная зона для пересадки пассажиров с рейса на рейс, посадка пассажиров организована через пять телескопических трапов. На прилегающей территории оборудованы парковки, стала удобной и подъездная дорога к аэропорту. Сложность реконструкции состояла в том, что работа аэропорта не прерывалась ни на минуту.